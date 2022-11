Schweinsteiger: «Existem miúdos que querem mostrar-se como o Ronaldo e não creio que seja um bom exemplo»

Bastian Schweinsteiger olhou para aquilo que está a viver Cristiano Ronaldo no Manchester United e defendeu que o português não está a dar um bom exemplo aos mais jovens tendo em conta os episódios desta temporada."Podemos ver que eles está insatisfeito com a sua situação e nunca é bom para uma equipa ter um jogador a fazer esse tipo de coisas. Ele é profissional o suficiente para lidar com a situação, a meu ver, mas é preciso respeitar o treinador. A opinião do Ronaldo é importante. Existem também vários miúdos que querem mostrar-se como o Ronaldo e não creio que seja um bom exemplo abandonar o campo e comportares-te daquela maneira", deu conta o antigo médio alemão em declarações à BBC Radio.O antigo jogador, de 38 anos, considerou que as coisas estão a melhorar entre as partes mas para haver um retrocesso, será melhor que o Man. United e CR7 sigam caminhos diferentes."Ele está agora a regressar à equipa e espero que o Cristiano Ronaldo tenha confiança no clube. Se ele não acredita no clube e não está na situação atual, acho que o melhor será seguir em frente", atirou o campeão do Mundo pela Alemanha em 2014, que jogou nos red devils entre 2015 e 2016.