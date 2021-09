«Se visse Ronaldo comer merda de cavalo antes de um jogo, eu também comia»

A alimentação de Cristiano Ronaldo e a forma física que o internacional português ainda apresenta aos 36 anos é motivo de admiração por parte de jogadores e não só. Por isso não é de estranhar que os futebolistas do Manchester United tivessem abdicado da sobremesa no jantar antes do jogo com o Newcastle - que marcou a estreia de CR7 no regresso a Old Trafford - imitando Ronaldo, segundo contou depois o guarda-redes Lee Grant. O avançado Troy Deeney, que atualmente joga no Birmingham, explicou numa crónica que assina no jornal 'The Sun' que teria feito o mesmo.





"De acordo com o guarda-redes Lee Grant, todos os jogadores do Manchester United recusaram a sobremesa no hotel da equipa, na véspera da estreia do Ronaldo na semana passada. Aparentemente viram-no comer quinoa com abacate e decidiram comer o mesmo, abdicando o habitual pudim", escreve o jogador."Eu teria feito o mesmo se o Ronaldo entrasse no meu balneário. Aliás, se visse o Ronaldo a comer merda de cavalo antes de um jogo, eu comia merda de cavalo também! Toda a gente vê como ele cuida do seu corpo. Meu Deus, nós vimos isso quando ele tirou a camisola, depois de marcar por Portugal contra a Irlanda, quebrando o recorde de golos por uma seleção", acrescentou Troy Deeney.Depois, fala em "ciúme". "Como futebolistas profissionais, não estamos em má forma, mas aquilo foi muito falado. Toda a gente estava com inveja daqueles abdominais. Se o Ronaldo se tornar teu companheiro de equipa, isso não quer dizer que vais ficar tão bom quanto ele, mas podes testemunhar o seu profissionalismo de perto e imitar o que ele faz, de modo a te tornares no melhor possível."Depois explicou o que faria se Ronaldo fosse, de facto, seu companheiro de equipa. "Se ele aparecesse no treino às 8, eu também lá estaria às 8. E se ele saísse às 7 da tarde, eu sairia às 7 da tarde. Há grandes nomes no balneário do Manchester United, mas o Ronaldo é a elite da elite. Acredito que estejam todos maravilhados com ele.""Eu sou um tipo confiante e assertivo, mas se o Ronaldo me dissesse 'olá', ficaria de queixo caído", acrescenta o avançado. "Houve comentadores que questionaram o facto de o Ronaldo poder ou não melhorar o United, se faria diferença na Premier League. Eu próprio tive essa dúvida mas, depois de ver o 4-1 frente ao Newcastle, quis esbofetear-me por blasfémia. (...) É um dos dos melhores jogadores de todos os tempos, o melhor que já vi. Escolhia-o à frente de Messi, se tivesse oportunidade, pela a forma como ele evoluiu e se reinventou como avançado."