Segundo penálti de Cristiano Ronaldo em Camp Nou motiva 'aviso' da PSP

Na última terça-feira Cristiano Ronaldo teve mais uma noite de glória na Liga dos Campeões. O avançado português bisou em Camp Nou no triunfo (0-3) categórico da Juventus diante do Barcelona, que permitiu à equipa italiana garantir o primeiro lugar do grupo G. Os dois golos de CR7 surgiram de penálti, aos 13 e 52 minutos, sendo que o segundo foi uma autêntica 'bomba', com a bola a atingir os 107 quilómetros por hora.





@ElevenSports_PT obrigado pelo alerta ‍??



?? @Cristiano, nos próximos jogos, em Portugal teremos os radares montados.

— PSP - Polícia de Segurança Pública (@PSP_Portugal) December 9, 2020

Após o encontro, a Eleven Sports, detentora dos direitos de transmissão da Champions em Portugal, fez alusão à velocidade do remate do internacional português e no Twitter identificou a página da Polícia de Segurança Pública (PSP). "Precisam de verificar esta situação. Velocidades de 107 km/h são permitidas em pleno estádio?", questionou a conta oficial do canal desportivo. A força de segurança reagiu com humor, agradeceu o "alerta" e deixou um 'aviso' a Cristiano Ronaldo: "nos próximos jogos, em Portugal teremos os radares montados", pode ler-se na publicação da PSP: