Seis horas bastaram para post de Cristiano Ronaldo com Messi entrar para o top-10 histórico do Instagram

Pouco faltava para as 18 horas quando Cristiano Ronaldo, Leo Messi e a Louis Vuitton tomaram de assalto a Internet com a publicação de uma foto dos dois astros do futebol, sentados na mesma mesa, a jogar xadrez . A publicação gerou naturalmente um enorme impacto nas redes sociais, mas provavelmente ninguém que fosse tão... repentino.É que, ao cabo de sensivelmente seis horas e meia, a referida publicação já superou os 22 milhões de likes, o que a coloca desde já como a 10.ª com mais likes da história do Instagram. Isto em... seis horas!E é bem provável que nas próximas horas a conta aumente, até porque do outro lado do Mundo, especialmente nos países do leste asiático, apenas agora 'acordaram' para esta partilha. O que poderá tornar bem possível a subida da publicação ao 3.º ( @xxxtentacion , com 30,1 milhões) ou ao 2.º lugar ( outra partilha de CR7 , no caso do anúncio do nascimento dos seus gémeos, com 32,5).Mais longe, muito longe, está a líder deste particular: uma publicação da conta @world_record_egg com um... ovo . Por agora tem 55,8 e nas últimas horas foi invadida por vários fãs de Cristiano Ronaldo com a 'ameaça' de que em breve será ultrapassada. A questão é: quando?