«Sem querer também é falta»: Bruno Guimarães recorda primeira interação com Cristiano Ronaldo

Bruno Guimarães, médio do Newcastle, contou como conheceu Cristiano Ronaldo e quais foram as primeiras palavras que trocou com o internacional português, num episódio do programa 'Charla Podcast'.Tudo aconteceu na 1.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões 2019/20, onde o Lyon - pelo qual atuava o ex-Fluminense - recebeu e venceu a Juventus - onde o português jogava - por 1-0. Após uma disputa entre Fernando Marçal e Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo foi pressionar o árbitro para assinalar falta e foi aí que os dois se encontraram."Acho que foi o Marçal, nem sei… Ele deu com o braço sem querer no Dybala e ele [Cristiano] foi lá para tirar satisfações com o árbitro. Eu chamei-o e disse-lhe que não tinha sido de propósito", contou, revelando depois o que lhe respondeu o craque português: "Sem querer também é falta."O médio internacional pelo Brasil confessou ter pensado em pedir a camisola ao craque luso no final do encontro, mas, acabou por não ter coragem. "Ele saiu chateado para os balneários. Queria a camisola dele mas achei melhor não lhe ir falar. Fiquei apenas com as fotos do jogo", concluiu.