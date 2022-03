Shearer elogia jogo 'assombroso' de Ronaldo e destaca terceiro golo: «Absolutamente perfeito»

A grande exibição de Cristiano Ronaldo que deu a vitória ao Man. United na receção ao Tottenham (3-2) , onde apontou um hat trick, já recebeu muitos elogios, mas se há alguém que percebe de golos na Premier League é... Alan Shearer. O inglês é o melhor marcador da história da competição e, no seu espaço de opinião na BBC, destacou o jogo "assombroso" do internacional português."Foi simplesmente a única razão para eles [Man. United] terem vencido. O hat trick foi fenomenal e a exibição foi mesmo boa, assombrosa. Mas já não é surpresa: tem vindo a fazê-lo há anos e anos. Já leva 59 hat tricks, que é um absurdo", começou por escrever.E prosseguiu: "Podemos argumentar que a culpa do primeiro golo é de Dier. Não se pode dar tanto espaço a um jogador para rematar de fora da área, muito menos se esse jogador for Ronaldo. Ainda assim, é preciso uma habilidade e técnica incríveis para colocar a bola onde ele colocou".Shearer deixou ainda muitos elogios ao terceiro tento de CR7, um cabeceamento indefensável que deu a vitória aos red devils. "Desde a maneira como lê a trajetória da bola a chegar à area, para a maneira como a ataca e o timing do salto de forma a acertar nela com força e precisão... é absolutamente perfeito, um exemplo de cabeceamento. Precisou de fugir do seu marcador, o Romero, e ainda teve de ganhar no contacto físico a Doherty, que o pressionou. Fazer tudo isto em dois segundos não é fácil, mas ele fê-lo parecer".O antigo avançado não esqueceu, porém, a exibição menos bem conseguida do setor defensivo da equipa. "O grande problema deles é esse. Há alturas em que são terríveis, e foi o que vimos contra o Tottenham - mesmo que desta vez o resultado final tenha sido a favor deles", concluiu.