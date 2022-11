Sheringham: «É definitivo, está na hora do Ronaldo ir embora e não há volta atrás»

Depois da entrevista do avançado português a Piers Morgan, a possibilidade de CR7 voltar a jogar pela equipa em que se sagrou campeão da Europa em 2008 passou agora a ser ínfima segundo Sheringham. "Ele usou palavras como 'desrespeito'. Quando dizes isto publicamente, há muitos adeptos do Manchester United que vão ler tudo isto hoje. É definitivo, está na hora do Ronaldo ir embora e não há volta atrás", garantiu, dando conta que o adeus do jogador, de 37 anos, até deveria ter sucedido no início da presente temporada."Ele deveria ter ido embora no início da época. Não foi e tentou lidar com isso. Obviamente, a linguagem corporal dele não é fantástica e penso que ele precisa de ir embora agora", frisou o ex-goleador, de 56 anos, que alinhou no Man. United entre 1997 e 2001.