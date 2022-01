'Transfermarkt' explica por que foi bloqueado por Cristiano Ronaldo no Instagram

Um dos responsáveis pelo 'Transfermarkt', especialista em valores de mercado, contou ao portal 'The Athletic' que Cristiano Ronaldo bloqueou a conta do site alemão no Instagram por não concordar com o seu valor de mercado.O site elaborou um onze de jogadores representados por Jorge Mendes em março de 2020 e na altura explicou que não podia etiquetar o internacional português, que nesta lista aparecia a valer 75 milhões de euros. "Bloqueou-nos depois de ver o seu valor de mercado."Agora, Christian Swartz, um dos responsáveis pelo site, explica o que se passou. "Penso que fizemos uma lista com 10 jogadores de 33 ou mais anos em que ele estava em primeiro, mas disse-nos que devia valer muito mais. Primeiro enviou uma mensagem aos nossos companheiros nas redes sociais. Responderam-lhe e explicaram por que tinha esse valor. 'Do teu grupo de idade és o número um'."Mas a resposta não foi suficiente para satisfazer Ronaldo, que respondeu com uns emojis sorridentes e bloqueou, de seguida a conta do Transfermakt no Instagram. "Havia uma diferença de 30 ou 50 milhões entre ele e o segundo da lista, mas mandou-nos umas caras sorridentes e bloqueou-nos."