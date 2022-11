'Sky Sports' diz que Ronaldo informou o Man. United que estava doente após saber que não seria titular

Cristiano Ronaldo não alinhou este domingo, ante o Fulham, por estar doente, segundo deu conta o Manchester United. A 'Sky Sports' adiantou agora um dado novo sobre tal situação, já depois da entrevista do português ao 'The Sun'.CR7 terá informado os red devils do seu estado clínico e da indisponibilidade de atuar diante da equipa de Marco Silva, mas apenas após saber que não seria titular, mesmo estando entre os convocados e com a possibilidade de entrar em campo em Craven Cottage."Ninguém no Manchester United desrespeitou o Ronaldo, mesmo depois de ele pedir para sair e recusar-se a entrar em campo frente ao Tottenham", sustenta o jornalista Kaveh Solhekol.Recorde-se que Ronaldo já havia falhado a partida com o Aston Villa, para a Taça da Liga inglesa, alegando o mesmo motivo.