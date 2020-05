Só quatro jogadores do Man. United eram imunes à fúria de Ferguson e Ronaldo era um deles

Alex Ferguson ficou famoso em Inglaterra também por ser o criador do "hairdryer treatment", o "efeito secador de cabelo". Cada vez que um jogador fazia algo que não gostava, o técnico escocês gritava-lhe tão alto e tão perto que até os cabelos esvoaçavam. Mas houve exceções, quem nunca tenha passado por isso. Quem o revelou foi Ryan Giggs.





"Só houve quatro jogadores com quem Ferguson não ‘perdeu a cabeça’, não gritou. Eric Cantona, Bryan Robson, Roy Keane e Cristiano Ronaldo", revela o galês, em entrevista à BeIn Sports. Giggs explicou depois porque é que estes quatro se livravam dos raspanetes."Eles cumpriam o que lhes era pedido em campo, portanto o Sir Alex nunca sentiu necessidade de o fazer. Mesmo nos jogos em que o Cantona não fazia nada de jeito. Não marcava, não corria como um Tévez ou um Wayne Rooney, não tinha qualquer influência no jogo. Mas Ferguson sabia que mais tarde ou mais cedo ele ia fazer algo de genial. Sabia como lidar com as estrelas muito bem e de forma diferente. Era um mestre da psicologia e conseguia tirar o melhor de nós", recordou Giggs, que não se coibiu de revelar que ele próprio entrava em confronto com o técnico escocês regularmente."Desentendi-me com ele bastantes vezes. Bastantes mesmo… Houve pelo menos umas seis ou sete vezes em que fiquei sem algumas semanas de ordenado porque discutia com ele, respondia. Nem sempre é fácil estar no balneário depois de um jogo e ouvir que não jogaste nada. E eu não conseguia engolir. Mais tarde, ele disse-me que isso demonstrava que eu me preocupava e que até apreciava eu ser assim desde que não passasse a linha, mas que continuava a multar-me para mostrar quem mandava", contou.