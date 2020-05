«Só queria que Cristiano Ronaldo falhasse o penálti»: Howard Webb e o único 'pecado' da carreira

Howard Webb iniciou a carreira de árbitro em 2000 com apenas 18 anos, estreou-se a dirigir jogos da Premier League em 2003 e dois anos depois recebeu pela primeira vez as insígnias FIFA. Mais de 850 jogos oficiais depois, com destaque para a presença nas finais do Campeonato do Mundo e da Liga dos Campeões de 2010, o antigo juiz inglês 'pendurou o apito' após a época 2013/2014 e em entrevista ao portal 'The Athletic' assume que só está arrependido de uma única decisão tomada no seu percurso.





Aconteceu a 25 de abril de 2009 num jogo da 34.ª jornada da Premier League, em Old Trafford, entre Manchester United e Tottenham. Os spurs foram para intervalo a vencer por 2-0, mas no início da 2ª parte Webb assinalou um penálti favorável ao acabou por virar o jogo do avesso."Eu vi o Carrick chegar primeiro à bola e depois o guarda-redes [Gomes] tocou nele. Foi um penálti fácil de assinalar. E eu esperava os protestos normais que costumamos ver dos jogadores, não o olhar de espanto e incredulidade do Gomes. Em poucos segundos percebi que a decisão estava errada", conta o antigo árbitro, que ao longo da carreira foi acusado de ser algo tendencioso a favor dos red devils.Webb faz depois uma revelação bastante curiosa e que envolve o português Cristiano Ronaldo: "Mantive a decisão que tomei. Não tinha certezas de que tinha errado, só um pressentimento. E só queria que o Ronaldo falhasse o penálti, mas ele não o fez...".A verdade é que CR7 voltaria a marcar na partida, Rooney também bisou e Berbatov completou o triunfo do Manchester United (5-2) na caminhada para o título inglês daquela temporada.