Sobrinha vê Cristiano Ronaldo a chorar e deixa-lhe mensagem nas redes sociais

Alícia Aveiro, sobrinha de Cristiano Ronaldo, partilhou nas stories do Instagram o vídeo do craque português a chorar, a caminho do balneário, depois dano jogo de ontem no Mundial, e deixou ao tio algumas palavras de alento."Dói tanto ver isto, és gigante capitão. Estou contigo até morrer", escreveu Alícia.