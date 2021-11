Solskjaer não compreende críticas a Cristiano Ronaldo: «O impacto dele tem sido incrível»

O treinador do Manchester United, o norueguês Ole Gunnar Solskjaer, admitiu hoje não compreender porque é que algumas pessoas consideram negativo o regresso de Cristiano Ronaldo à equipa.

"Ele é um dos melhores jogadores da história. O impacto dele tem sido incrível. Está a marcar golos e a trabalhar para a equipa. É um grande profissional. Como é que podem dizer que isso é algo negativo", questiona o norueguês.

Solskjaer, que falava na conferência de imprensa de antevisão do jogo de sábado com o Manchester City, disse ainda estar muito satisfeito com o início de temporada de Cristiano Ronaldo, caracterizada por golos decisivos do português.

Ronaldo marcou os dois golos no empate a 2-2 com a Atlanta, na terça-feira, para a Liga dos Campeões, depois de também ter garantido o triunfo em casa frente aos italianos (3-2), com um golo aos 81 minutos, e com o Villarreal (2-1), ao marcar aos 90+5 minutos.

O jogador português abriu ainda o caminho, com um golo aos 39 minutos, para o triunfo do Manchester United na última jornada da 'Premier League', em casa do Tottenham (3-0), que contribuiu para a saída do treinador português Nuno Espírito Santo.

Em 24 de outubro, o Manchester United foi goleado em casa pelo Liverpool (5-0), situação que Solskjaer quer esquecer.

"Temos que virar a página sobre o que aconteceu contra o Liverpool. Não se pode esperar que corra sempre tudo bem", disse o treinador do Manchester United.

No sábado, o United (quinto classificado, com 17 pontos) recebe o City (terceiro, com 20), em Old Trafford, para a 11.ª jornada da 'Premier League', num duelo que Solskjaer considera "muito especial".

"A última vez que jogámos o dérbi de Manchester com os adeptos nas bancadas a atmosfera foi incrível", disse o treinador norueguês.