Solskjaer revela: «Ronaldo era o único a quem Ferguson não pedia para defender»

A Juventus recebe esta quarta-feira o Manchester United, em jogo da Liga dos Campeões, e mais uma vez Cristiano Ronaldo é um dos protagonistas, mesmo antes da partida dar início.Em entrevista à "Gazzetta dello Sport", o antigo avançado norueguês dos red devis, Ole Gunnar Solskjær, recordou a passagem do internacional português por Manchester."Ao início Cristiano Ronaldo era tímido, não sabia a língua. Mas aprendeu rápido. Todos os dias estava no ginásio 40 minutos antes do treino e outros 40 depois do treino. Foi o único a quem Sir Alex disse: 'Ok, preocupa-te apenas com o ataque e não em defender. Nem a Giggs, nem a Beckham, nem a Cantona, nunca lhes disse tal", afirmou Solskjaer, considerando que esta época a Juventus te tudo para conquistar a Champions."A Juventus tem um problema com finais, mas Cristiano Ronaldo é a arma que resolve os grandes jogos", afirmou o antigo futebolista, de 45 anos.