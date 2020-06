«Sozinho não fazes milagres»: Irmã de Cristiano Ronaldo defende o português e arrasa Sarri

Elma Aveiro recorreu às redes sociais para defender Cristiano Ronaldo das críticas recebidas que o avançado português recebeu após a derrota da Juventus frente ao Nápoles na final da Taça de Itália.





"Que mais podes fazer? É isso e não passa disso, por isso meu querido sozinho não fazes milgres...", escreveu Elma Aveiro no Instagram após o final da partida no Olímpico de Roma, numa publicação com quatro fotografias que espelhavam o desalento de CR7 pela derrota.

Mas a irmã mais velha do avançado português foi mais longe e, no mesmo texto, lançou críticas a Maurizio Sarri e ao estilo de jogo da Juventus.



"Não consigo perceber como se joga assim. Enfim... cabeça erguida, mais não podes fazer meu Rei", acrescentou Elma Aveiro.