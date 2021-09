Tal pai, tal filho: Cristianinho vai ser jogador do Manchester United

A transferência de Cristiano Ronaldo da Juventus para o Manchester United, doze anos depois de ter deixado Old Trafford foi, sem dúvida, um dos negócios mais marcantes deste mercado de transferências. Porém, o português de 36 anos não foi o único a abandonar os quadros da vecchia signora para se juntar aos red devils. Cristiano Ronaldo Jr., filho do craque português, vai ser um dos reforços da equipa sub-11 do Manchester United, revelou o 'AS'.





Há muito que se sabe que o mais velho dos filhos de Ronaldo, tal como o pai, tem uma grande paixão por futebol e os vídeos que CR7 publica nas redes sociais permitem perceber que o jovem de 11 anos tem potencial.Nos últimos anos, Cristianinho atuou, tal como o pai, na Juventus. Ao serviço do clube italiano, nos escalões de formação, o jovem mostrou-se a grande nível. Porém, devido à mudança causada pela transferência do internacional português, Cristiano Ronaldo Jr. também se vai mudar para o clube de Old Trafford.O Manchester United vai ter agora no escalão sub-11 a presença de Cristianinho, que terá a companhia do filho de... Wayne Rooney. Aquela que foi uma parceria letal durante anos na equipa sénior do Manchester United vai agora ser reproduzida na formação pelos dois filhos das estrelas de Old Trafford.