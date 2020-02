«Tarde mágica» do «protagonista habitual»: o que dizem os italianos da exibição de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo continua imparável e este sábado voltou a deixar a sua marca no triunfo da Juventus frente à Spal. O craque português teve mais uma tarde histórica: inaugurou o marcador aos 39 minutos com o seu 25º golo da temporada ao serviço da Juve e igualou o recorde de 11 jogos consecutivos a faturar no campeonato italiano.





Continua a subida prodigiosa de Cristiano Ronaldo na Bota de Ouro Europeia: eis a classificação

É verdade que já tem sido um hábito nas últimas semanas, mas a imprensa italiana volta a destacar a preponderância de CR7 na equipa de Maurizio Sarri e dá ainda ênfase ao registo impressionante alcançado pelo avançado de 35 anos."O 1-0 veio aos 39 minutos. Ramsey lançou Cuadrado à direita, Reca estava distraído e, aí, era uma questão de precisão: 'Panita' cruzou de forma perfeita e Cionek violou o primeiro mandamento do plano de jogo: 'Nunca perder Ronaldo de vista'. Cristiano superou-o, apareceu na área como só ele sabe e arrombou a porta: 1-0 da Juve.""CR7 bateu o recorde que toda a gente esperava pela Juve: marcou no décimo primeiro jogo consecutivo e igualou o recorde da Serie A como Batistuta nos anos 90 e Quagliarella na última temporada. Além disso, a cinco minutos do fim, arriscou novo golo com um livre quase perfeito na trave.""Em Ferrara, Ronaldo foi o protagonista habitual (...) Aos 39' o português escapou a Berisha e assinou o seu 11º golo consecutivo na Serie A como Quagliarella e Batistuta, o 42º como Rui Costa (melhor marcador português de sempre em Itália) e o 53º na Juventus como Vialli.""Uma tarde mágica para Cristiano Ronaldo no Paolo Mazza em Ferrara. (..) Uma golo contra o Inter no dia 1 de março poderá elevá-lo ao recorde absoluto. O número 7 da Juventus chega assim à fase a eliminar da Liga dos Campeões mais motivado do que nunca.""Ronaldo é o verdadeiro avançado centro, pelo menos ele é quem ocupa mais esse espaço e com ação exemplar, sendo realmente objetivo. Isto porque, antes do 1-0 no final da primeira parte, CR7 também marcou com um toque soberbo após cruzamento Dybala, mas o golo foi cancelado pelo VAR por fora de jogo.""Jogo difícil em Ferrara para os campeões italianos que ganharam vantagem na primeira parte graças ao habitual Ronaldo. (...) Os bianconeri não foram brilhantes. (...) A Spal lutou, mas a Juventus teve as melhores oportunidades, principalmente com Ronaldo: o português fez o primeiro golo após belo cruzamento de Cuadrado, depois acertou na trave com um pontapé livre."