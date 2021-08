Telefonema de Ferguson desviou Ronaldo do City para o Man. United

Cristiano Ronaldo está muito próximo de rumar ao Manchester United e Alex Ferguson é um dos principais responsáveis para esse desfecho. Os rumores indicavam que o português iria rumar aos citizens, porém o ex-treinador do avançado luso terá sido essencial para alterar os planos de Ronaldo que deve agora assinar com os reds.





Ronaldo nunca escondeu a boa relação que tem com o seu ex-técnico e quando tudo apontava para uma transferência para os citizens, um telefonema decisivo do escocês mudou completamente o rumo do negócio e convenceu o atacante a regressar ao clube que representou entre 2003 e 2009.De acordo com o The Manchester Evening News, Alex Ferguson ligou a CR7 esta sexta-feira de manhã para convencer o português a rejeitar uma proposta que estava verbalmente aceite com a direcção do Manchester City e fazê-lo aceitar a proposta da família Glazer, dona dos red devils.Recorde-se que o técnico escocês foi responsável pela transferência de Cristiano do Sporting para o Manchester United. Juntos alcançaram sucesso nacional e europeu, vencendo vários campeonatos ingleses e uma Champions League. A relação de ambos é bastante próxima desde então e este telefonema poderá ter sido fulcral para um golpe face neste mercado.