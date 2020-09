«Tem a classe intacta»: italianos destacam desempenho de Cristiano Ronaldo frente à Roma

A analogia entre o envelhecimento do Vinho do Porto e o passar dos anos de Cristiano Ronaldo é clichê, mas não deixa de fazer sentido. O ('jovem') avançado português assinou os dois golos da Juventus no empate (2-2) diante da AS Roma, de Paulo Fonseca, chegou aos 450 golos marcados (desde 2003/04) nos cinco principais campeonatos europeus e alcançou a marca dos 742 tentos na carreira.

Eis as apreciações de alguns dos principais meios de comunicação desportivos italianos:

'TuttoMercatoWeb'

"Alma, coração e os golos desta Juve. 450 golos nos cinco principais campeonatos europeus. Esta noite teve de travar forças com Veretout (marcador dos dois golos da AS Roma) e foi claramente superior. Frio no momento da decisão, soberbo nas alturas de cabeça."

'Tuttosport'

"Intacta está a classe de Cristiano Ronaldo, um jogador que hoje chegou à marca de 742 golos na carreira. Não começou assim tão bem a partida, mas com o passar do tempo foi entrando no jogo e mostrando-se cada vez mais assertivo."

'Gazzetta Dello Sport'

"Começou com Morata ao seu lado, tendo respondido à desvantagem no marcador com um penálti após mão de Pellegrini. Na segunda parte, subiu aos céus e atirou de cabeça para o 2-2 final, após um cruzamento perfeito de Danilo."



