Temporada sem títulos sai cara a Cristiano Ronaldo: os milhões que o avançado vê escapar

A época menos boa do Manchester United não só terá consequências negativas para os cofres do clube como para... Cristiano Ronaldo. O internacional português, segundo desvenda o 'The Sun' este sábado, ficará a perder, no final da época, cerca de seis milhões de euros.O avançado, que regressou a Old Trafford em agosto de 2021, assinou um contrato com várias cláusulas incluídas, que não serão cumpridas graças à quinta época consecutiva dos red devils sem qualquer título.O maior bónus seria referente à Liga dos Campeões, caso a equipa chegasse à final. A eliminação do Manchester United nos 'oitavos' frente ao Atlético Madrid 'custou' a CR7 cerca de 3 milhões de euros.Se vencesse a Premier League, o avançado luso seria recompensado com mais 1,8 M€. A formação inglesa encontra-se no 6.º lugar a 20 pontos do líder e rival Man. City, a apenas nove jornadas do final.Para além dos valores referidos, há ainda a recordar os desaires dos red devils na Taça de Inglaterra (frente ao Middlesbrough) e na Taça da Liga (contra West Ham).De resto, o diário britânico refere ainda que falhar a qualificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada teria também um grande impacto nos prémios do português.CR7 apontou até ao momento 18 golos em 33 jogos esta época no Man. United, contribuindo ainda com três assistências.