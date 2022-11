Ten Hag deixa claro: Cristiano Ronaldo não deve voltar a jogar pelo Manchester United

Erik ten Hag considera que Cristiano Ronaldo não deveria voltar a jogar novamente pelo Manchester United. Segundo a ESPN, esta foi a ideia transmitida pelo treinador numa reunião com o co-chairman Joel Glazer, o diretor excecutivo Richard Arnold e o diretor de futebol John Murtough, na segunda-feira, na sequência da entrevista de CR7 a Piers Morgan, onde acusou o clube de "traição" e disse não respeitar o técnico por este também não respeitar.Segundo a mesma fonte, Ten Hag considera que Ronaldo foi longe de mais nas suas críticas e que, por isso, tornou inviável o seu regresso ao clube após o Mundial.O Manchester United estuda neste momento, juntamente com os seus advogados, o que fazer relativamente às declarações do avançado português. Segundo o 'The Sun', o clube britânico United está mesmo preparado para "rasgar" o contrato de Cristiano Ronaldo.