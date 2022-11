Ten Hag e jogadores do Man. United 'extremamente desapontados' com entrevista de Ronaldo

Que nem uma bomba: foi assim que a entrevista de Cristiano Ronaldo a Piers Morgan caiu no balneário do Manchester United. A Sky Sports avança que Ten Hag e os jogadores dos red devils estão "extremamente desapontados" com a forma e o timing do internacional português que, na conversa com o jornalista britânico, disse sentir-se "traído" pelo Manchester United, que tentou fazer dele a "ovelha negra" do plantel, e apontou o dedo ao treinador.A mesma fonte escreve que o clube soube da entrevista apenas quando se preparava ontem para regressar de Londres após a vitória frente ao Fulham (1-2). "O United não entende porque é que ele disse o que disse. Estão extremamente desapontados por ele ter desrespeitado o clube, o treinador e os seus colegas de equipa", pode ler-se na Sky.