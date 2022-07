Ten Hag: «Situação de Cristiano Ronaldo continua igual desde a última semana»

Cristiano Ronaldo continua à parte da preparação do Manchester United para a nova época desportiva que se avizinha e Erik ten Hag assumiu, em declarações esta segunda-feira à comunicação social presente na 'tour' dos red devils pela Tailândia, que não sabe se poderá contar com o craque português quando a equipa regressar a Inglaterra.

"Ele não está à venda. Temos um plano e estamos ansiosos para trabalhar com ele, mas quanto ao resto não posso acrescentar muito mais. A situação dele continua igual desde a última semana. Eu penso que todos nós sabemos quão profissional o Cristiano é e que ele estará fisicamente preparado [quando regressar aos trabalhos], essa é a última preocupação que eu tenho com ele", começou por dizer o treinador holandês em declarações citadas pela 'BBC' e pelo 'The Sun'.

A entrada de Ten Hag na equipa revolucionou por completo a forma de jogar do Manchester United, com o técnico a trazer ideias e sobretudo um modelo de jogo que exige muito fisicamente aos jogadores. Questionado sobre o facto de Cristiano Ronaldo poder não estar preparado para pressionar alto no terreno, tal como a equipa tem feito nos primeiros jogos desta pré-época, Erik ten Hag sublinhou a "exigência" do seu modelo, mas também a qualidade do português.

"Penso que o Cristiano é capaz de fazê-lo. Durante a sua carreira ele já mostrou ser capaz de tudo. Já transmiti a minha exigência. Queremos jogar de uma certa forma. Um jogador de topo pode contribuir neste modelo e o Ronaldo é um jogador de topo que o nosso plantel tem", terminou.