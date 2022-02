Terá Cristiano Ronaldo cuspido nas costas de Anthony Elanga? Ingleses levantam suspeita

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O encontro entre Manchester United e o Southampton, que terminou com um empate (1-1) no marcador, presenteou-nos com um momento algo insólito já após o apito final dado pelo árbitro, que tem Cristiano Ronaldo e o jovem Anthony Elanga como protagonistas.

Em imagens capturadas pela transmissão televisiva da partida da 25.ª jornada da Premier League, é possível observar o avançado internacional português a cuspir ao que parece ser na direção do jovem dianteiro dos red devils, com a saliva de CR7 a dirigir-se para as costas de Elanga.

O momento tornou-se viral nas redes sociais e reúne várias opiniões diversas.