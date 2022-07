'The Times' avança Cristiano Ronaldo voltou a pedir para deixar o Manchester United

O jornal 'The Times" informa este sábado que Cristiano Ronaldo voltou a pedir para deixar o Manchester United. Record já avançara que CR7 admitia deixar o clube inglês por temer que Ten Hag não tenha ‘armas’ para lutar por títulos.O avançado - tal como Ten Hag - acreditava que o clube inglês estaria neste momento a ditar cartas em termos de reforços, o que não sucede. Cristiano Ronaldo não quer estar mais uma época a lutar para fugir aos lugares de baixo. Foram muitas as incapacidades demonstradas pela equipa durante a temporada passada e o facto da administração do clube ainda não ter conseguido contratar qualquer reforço faz o português temer o pior.Depois das férias com a família em Maiorca, Ronaldo prepara-se para voltar ao trabalho. Este sábado esteve a treinar na Cidade do Futebol, acabando por ser divulgada uma foto com as jogadoras da Seleção feminina.