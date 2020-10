Todas as reações ao caso de Covid-19 de Cristiano Ronaldo

17H11 - A notícia do caso de Covid-19 de Cristiano Ronaldo até teve impacto nas ações da Juventus. A queda foi de quase 4%, segundo mostram os dados revelados pelo jornalista Tancredi Palmeri.





Juventus shares in stock exchange collapsed the minute when news on Cristiano Ronaldo positivity was released pic.twitter.com/6SUHuhIIkf — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) October 13, 2020

Covid-19 de Cristiano Ronaldo faz manchete em toda a imprensa mundial



17h00 - Arrancou já o treino da Seleção Nacional na Cidade do Futebol. Ao queapurou, apesar do teste positivo de CR7, o encontro de amanhã não está em risco.16h52 - Marcelo Rebelo de Sousa também já reagiu: "Desejei as melhoras e amanhã lá estaremos a apoiar a seleção, sabendo que já houve jogos, ainda muito recentes, desta própria competição, em que Portugal jogou sem Cristiano Ronaldo e nem por isso deixou de ganhar e de fazer uma grande exibição", disse o Presidente da República.16h45 - Recorde-se que este foi o terceiro caso de Covid-19 na Seleção Nacional nesta convocatória. Os anteriores foram de José Fonte e Anthony Lopes.16h28 - Refira-se que Cristiano Ronaldo fez seis testes à Covid-19 nos últimos 7 dias , tendo o resultado do que foi feito ontem dado positivo.16h27 - A notícia é naturalmente grande destaque na imprensa internacional, conforme se pode ver nesta fotogaleria 16h25 - "És a minha inspiração." Assim reagiu Georgina Rodríguez no Instagram pouco depois de ser conhecida a notícia.16h23 - Em Espanha há alguma apreensão por causa do caso de Cristiano Ronaldo, especialmente depois do duelo da semana passada entre ambas as seleções. A foto de CR7 com Sergio Ramos fez soar os alarmes 16h21 - "Estamos juntos, meu querido", reagiu Elma Aveiro , a irmã mais velha de Cristiano Ronaldo.16h19 - Kátia Aveiro , irmã de Cristiano Ronaldo, também deixou uma mensagem nas redes sociais após a notícia de que o irmão estava infetado com a Covid-19. "Deus não está indiferente às suas necessidades. Ele está ouvindo o seu clamor, ele está atento a você e já preparou a sua bênção, o seu milagre. Ei! Você tem um pai!", escreveu.16h16 - "Deus dá grandes batalhas a grandes guerreiros e é mais uma guerra que irás vencer filho", escreveu Dolores Aveiro no instagram , reagindo assim à notícia que Cristiano Ronaldo testou positivo à Covid-19.- É a notícia do dia à escala global. Cristiano Ronaldo testou positivo à Covid-19, na sequência da bateria de análises feitas na segunda-feira, e vai falhar pelo pelos o próximo jogo da Seleção Nacional (diante da Suécia) e ainda quatro encontros da Juventus, incluíndo o duelo com o Barcelona.