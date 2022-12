Totti solidário com Ronaldo: «Sei como é ser empurrado...»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Francesco Totti garantiu, em declarações ao canal da Twitch 'Be.Pi TV', que sabe "aquilo que Ronaldo está a sentir", frisando que se revê no que o craque português tem vivido nos últimos meses."Sei como é ser empurrado para o lado quando passaste por uma ótima fase. Quando olho para os últimos meses que Ronaldo passou, parece que que estou a reviver a minha própria experiência. Acho que precisa de ser mais respeitado", referiu.Apesar de reconhecer o momento menos positivo que CR7 atravessa, o antigo médio italiano considerou que é preciso não esquecer que o capitão da Seleção Nacional "é um dos melhores da história"."É sempre fácil falar de fora, mas só eles sabem as coisas que acontecem. Estamos a falar de um dos melhores [jogadores] da história e temos de o respeitar. Com o tempo, os jogadores podem deixar de ser opções. Já fez tanto por toda a gente", concluiu.