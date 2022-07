«Trabalho árduo»: a primeira publicação de Cristiano Ronaldo desde o início da pré-época

Cristiano Ronaldo recorreu pela primeira vez às redes sociais desde que surgiram os rumores que o internacional português tem a intenção de abandonar Old Trafford e fechar o segundo capítulo da sua história no Manchester United. Através do perfil oficial no Instagram, o craque luso mostrou uma imagem em que surge a trabalhar no ginásio com a legenda: "Trabalho duro".

Recorde-se que Cristiano Ronaldo continua fora dos trabalhos de pré-temporada dos red devils, tendo o próprio jogador justificando a sua ausência na digressão à Tailândia com motivos familiares e pessoais. Recentemente, Record noticiou uma oferta milionária que Cristiano Ronaldo recebeu da Arábia Saudita, um negócio em que o português receberia 270 milhões de euros em dois anos, sendo que o Manchester United também poderia beneficiar nesta negociação.