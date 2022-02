'Transfermarkt' dá os parabéns a Ronaldo e deixa recado: «Será que ele nos desbloqueia?»

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Transfermarkt (@transfermarkt_official)

O site do 'Transfermarkt' assinalou no Instagram o aniversário de Cristiano Ronaldo com um ranking dos jogadores com 37 ou mais anos mais valiosos do mercado. Uma lista que o craque português do Manchester United lidera destacadíssimo.Mas o site especializado em valores de mercado não deixou de brincar com o facto de ter sido há uns tempos bloqueado por Ronaldo. O capitão da seleção portuguesa não gostou de uma avaliação que lhe tinha sido feita, por isso deixou de acompanhar a página."'Parabéns a você' - a mensagem não pôde ser entregue", pode ler-se no Instagram do 'Transfermarkt', que continua: "Tudo de bom, lenda"."Será que ele vai desbloquear-nos e receber os nossos votos de parabéns?", acrescenta ainda o site alemão.