Treinador de Cristiano Ronaldo critica jogadores do Al Nassr: «Não há desculpas»

Rudi Garcia não gostou da exibição frente ao Al Feiha que resultou num empate (0-0) e, consequentemente, uma maior desvantagem para o líder do campeonato saudita, o Al-Ittihad, orientado pelo português Nuno Espírito Santo. O técnico do Al Nassr deixou críticas aos jogadores."O resultado foi muito mau para nós, isso é garantido. Tivemos ocasiões para ganhar o jogo mas não fizemos o suficiente para vencer. Não estou satisfeito com a exibição dos jogadores. Jogámos num relvado alto que não conseguia acelerar o jogo mas não há desculpas. Pedi para que jogassem da mesma forma que no último jogo [vitória por 5-0 diante do Al-Adalah Read] mas não fomos capazes de o fazer", considerou o técnico francês, que não deita a toalha ao chão na luta pelo título, apesar dos três pontos de desvantagem que a equipa de Cristiano Ronaldo tem agora."Faltam sete jogos, vamos tentar recuperar e sabemos que não é fácil depois de termos perdido dois pontos, mas tudo é possível", vincou ainda Garcia.