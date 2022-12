Treinador do Al Nassr sobre Cristiano Ronaldo: «Os grandes jogadores são os mais fáceis de treinar»

O Al Nassr é por estes dias um dos mais fortes candidatos a receber Cristiano Ronaldo e, a julgar pelas palavras de Rudi García, o avançado português é bem-vindo ao conjunto saudita. Em declaração ao jornal 'AS', o técnico francês elogiou o português e assumiu ter ficado com a imagem do adeus ao Mundial do Qatar gravada na sua memória."As últimas imagens que vi foram as lágrimas quando foi para o balneário. Foi um momento emocionante, muito forte, talvez tenha sido o seu último jogo num Mundial. Do outro lado estava a emoção dos marroquinos. Comentei o jogo na TF1. No dia 18 de dezembro, na final, vou recordar estes quartos-de-final pelas emoções vividas, tanto pelas de Marrocos como as do Cristiano. Sobre ele não posso dizer muito, porque caso contrário apareceria imediatamente nas manchetes dos jornais 'García: sobre Ronaldo'. O que vejo é que foi uma telenovela e uma grande publicidade ao Al Nassr", declarou o técnico, de 58 anos.Questionado diretamente sobre se gostaria de orientar CR7, o francês não teve dúvidas e até lembrou que isso esteve para acontecer na época passada. "Penso que qualquer treinador estaria encantado de treinar uma grande estrela como o Cristiano. Em novembro do ano passado estive perto de ir para o United. Na altura escolheram o Ralf Rangnick, mas reuni-me duas vezes com o John Murtough e Darren Fletcher. Estive muito perto de treiná-los e estava muito motivado para ir. Quem não estaria motivado em poder orientar o United? Qualquer treinador! O simples interesse deles permitiu-me estar certo das minhas ambições para o futuro".A finalizar, Rudi García deixou claro que, para orientar uma super estrela como Cristiano Ronaldo, não é preciso "nada de especial". "Sempre pensei que os grandes jogadores são os mais fáceis de treinar, porque são muito inteligentes. Verifiquei isso mesmo com o Francesco Totti na Roma."