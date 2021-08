Três milhões por golo: italianos fazem as contas ao saldo de Ronaldo na Juventus

A saída de Ronaldo da Juventus já foi confirmada por Maximiliano Allegri. Uma possível transferência para o Manchester City põe fim a uma passagem de três épocas do português pelo emblema de Turim e nesta altura fazem-se as contas aos custos e aos proveitos. Foi o que fez o 'Corriere dello Sport' no que aos golos diz respeito.





De acordo com o jornal italiano, Andrea Agnelli e a Juventus investiram 305 milhões entre transferência e salários do português. Durante o período que o atacante de 36 anos jogou pelos bianconeros, encontrou as redes adversárias por 101 vezes em 134 partidas. Ao fazer-se as contas, cada golo do português custou à Juventus mais de 3 milhões de euros.É certo que se deverá ter em conta todo o retorno que a marca CR7 trouxe ao clube de Turim. Ronaldo fez sem dúvida crescer o clube como um todo, melhorando a sua imagem a nível global, vendendo camisolas e trazendo adeptos ao estádio. Contudo, é também perceptível que a pandemia fez com que metade do tempo que o português passou na Juventus, todos estes efeitos positivos tenham sido minimizados.Durante três anos o português trouxe para Turim dois campeonatos, duas Supertaças, e uma taça de Itália. Ficou por conquistar a tão almejada Champions League e fica para a história o facto de o português ter estado presente na única campanha dos últimos 10 anos em que a Juve não venceu a Serie A.Os golos foram muitos, alguns troféus ficaram por conquistar, porém só Agnelli e a Juventus poderão decidir se um investimento tão avultado trouxe o retorno suficiente.