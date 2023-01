Turismo da África do Sul reage a gaffe de Ronaldo: «És muito bem-vindo»

Patiently waiting for Ronaldo to arrive like...

You're very welcome in South Africa anytime! ?



Moses Mabhida pic.twitter.com/sJvkyq9r13 — South African Tourism (@southafricauk) January 4, 2023

A gaffe de Cristiano Ronaldo na conferência de imprensa da sua apresentação no Al Nassr teve eco em todo o Mundo e chegou, naturalmente, à África do Sul.O craque português explicava a opção de assinar pelo clube da Arábia Saudita, quando disse: "Vir para a África do Sul não é o fim da minha carreira."Um lapso que não passou ao lado do Turismo da África do Sul, que no Twitter garantiu estar de braços abertos para receber o português. "Pacientemente à espera que o Ronaldo chegue... És muito bem-vindo à África do Sul a qualquer altura", pode ler-se na publicação.