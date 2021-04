'Tuttosport' diz que Ronaldo e Chiesa são "a dupla que ilumina o futuro da Juventus"

O jornal italiano 'Tuttosport' elogia esta quinta-feira a parceria que Cristiano Ronaldo tem vindo a desenvolver com o jovem Federico Chiesa, de 23 anos, no ataque da Juventus.





No, o internacional português abriu o marcador após um passe certeiro do italiano. "A dupla siiiii que ilumina o futuro da Juventus", escreve o jornal de Turim, referindo-se ao facto de ambos terem celebrado o golo da mesma forma."Tão incrível aquele erro ao segundo minuto, parecia um mau presságio. Mas não há maus presságios com Cristiano Ronaldo, um campeão na mentalidade, mesmo antes de o ser no corpo. Essa jogada é isso mesmo, um erro. Imediatamente arquivado, apagado minutos depois, quando CR7 quebra a linha defensiva notavelmente montada por Rrahmani e Di Lorenzo, parando no ponto certo, à espera do cruzamento perfeito e rasteiro de Chiesa", pode ler-se ainda no jornal.