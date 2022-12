Tyson Fury: «A idade não perdoa. Nem mesmo a alguém como o Cristiano Ronaldo»

Nome lendário do boxe internacional, mas também um fã incondicional de futebol e do Manchester United, Tyson Fury utilizou o exemplo de Cristiano Ronaldo na hora de abordar uma das suas mais importantes vitórias, quando em 2015 superou o super favorito Wladimir Klitschko, quando o ucraniano tinha 38 - e Fury 27."Naquela altura eu estava no Evereste. Era visto como o menos favorito, as pessoas pensavam que ia ser desfeito em pedaços. Ele era campeão há uns onze anos e naquele momento pensava-se que era imbatível, mas fui à Alemanha e ganhei-lhe. Neste jogo, não é tanto em relação ao seres melhor do que a outra pessoa, muito disso vem naturalmente, como a idade, e aos 38 anos estás num período de declínio, quer queiras admitir ou não", começou por dizer o boxeur, em declarações ao talkSPORT Breakfast."Vejam o Cristiano Ronaldo. Tem 37 anos, teve os melhores médicos, os melhores fisioterapeutas, viveu como um ovo num bolo Mr. Kipling [uma famosa marca de doces britânica]. Mas até o Ronaldo está em declínio. Até uma pessoa que se tratou como ele, a idade acaba por te apanhar. Imaginem um boxeur, que foi esmurrado durante os últimos 20 anos. O factor idade não perdoa ninguém, não importa como tenhas vivido. Quer tenhas passado uma vida inteira sem beber, não importa quem és, a idade vai apanhar-te eventualmente", declarou Tyson Fury, de 34 anos.