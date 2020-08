UEFA recorda os impressionantes números de Cristiano Ronaldo na Liga dos Campeões

Concluídos os principais campeonatos europeus, é altura de centrar todas as atenções nas competições europeias de clubes, nomeadamente na Liga Europa e Liga dos Campeões.





A Juventus, de Cristiano Ronaldo, entra já esta sexta-feira, dia 8, em campo diante do Lyon, em jogo a contar para a segunda mão dos oitavos-de-final da prova milionária, com os franceses a partirem em vantagem para o encontro depois do triunfo (1-0) conseguido na primeira mão da eliminatória.Este domingo, a UEFA recordou aqueles que são alguns dos números impressionantes do avançado português da Juventus, que detém o título de melhor marcador de sempre da competição - com 128 golos apontados -, numa análise raio-x aos adversários que CR7 já defrontou durante a sua carreira.Curiosamente, a maior vítima de Cristiano Ronaldo na Liga dos Campeões é a... Juventus. Em sete jogos diante da 'Vecchia Signora', o avançado português apontou um total de 10 golos, mais do que a qualquer outra das 54 equipas que já defrontou nas competições da UEFA durante a sua carreira.Por outro lado, Barcelona, Dínamo Zagreb, Legia Varsóvia e Nápoles são a malapata do português. Até ao momento, Cristiano Ronaldo não soma qualquer tento apontado a nenhuma destas quatros equipas, sendo que os blaugrana têm sido a formação mais resistente ao luso nas competições europeias - em 450 minutos em campo – 270 pelo Manchester United e 180 pelo Real Madrid -, o CR7 não festejou qualquer golo.Por fim, a UEFA recorda ainda a equipa que o avançado português teve menor dificuldade em marcar: o Malmö FF. Nos dois jogos diante dos suecos, Cristiano Ronaldo disputou um total de 180 minutos, tendo apontado... 6 golos. Uma média de um golo a cada 30 minutos (!).