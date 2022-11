Uma questão de mentalidade: Cristiano Ronaldo revela os jogadores que mais admira no Man. United

Na 1.º parte da entrevista feita pelo jornalista inglês Piers Morgan, Cristiano Ronaldo destaca como a mentalidade é determinante para vingar no futebol. Questionado sobre os jogadores que mais admira no Manchester United tendo em conta essa premissa destacou um português que é companheiro de seleção."Se me disseres o que eu vejo no United, posso dar o exemplo de Dalot. É jovem, mas é muito profissional. Não duvido que vá ter longevidade no futebol. É jovem, inteligente e muito profissional. Como ele é difícil, provavelmente o Martínez, mas digo o Dalot", referiu.