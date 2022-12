Usain Bolt: «Estou triste por ver o Ronaldo partir do Manchester United, sou um grande fã dele»

Usain Bolt não esconde a tristeza por Cristiano Ronaldo estar de saída do Manchester United. O recordista mundial dos 100 metros é um fã confesso do jogador português e do clube inglês. "É triste vê-lo partir", começou por considerar em declarações à 'Talk TV'.O antigo atleta jamaicano garantiu que o jogador luso foi o 'garante' dos red devils na última temporada. "Ele desempenhou um papel tão importante para nós na última temporada. Manteve-nos na luta pela Premier League na temporada transata já que em muitos jogos foi ele que marcou, dando pontos à equipa", frisou, dizendo entendo que as duas partes sigam caminhos diferentes."É triste vê-lo partir mas entendo, ao ouvir sua entrevista, que há muita coisa a acontecer que muitos de nós não sabemos. Desejo-lhe tudo de bom na carreira porque sou um grande fã do Cristiano Ronaldo", adiantou ainda Bolt, de 36 anos.A venda do Manchester United é algo favorável à vida do clube, de acordo com este adepto confesso. "Era algo há muito tempo esperado pelos adeptos que falam sobre isto há anos. Depois de Sir Alex Ferguson, o clube teve altos e baixos. Como vimos o Cristiano saiu e abordou algumas coisas que me surpreenderam como adepto", referiu o antigo velocista que, apesar de ser fã de Ronaldo, quer que a Argentina vença o Mundial'2022."França, Brasil e Argentina são os favoritos a vencer, mas espero que seja a Argentina", revelou Bolt.