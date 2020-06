Van der Vaart quis 'provocar' Cristiano Ronaldo mas meteu os pés pelas mãos

Rafael Van der Vaart, antigo futebolista holandês, alinhou pelo Real Madrid entre 2008 e 2010. Num dos anos foi colega de equipa de Cristiano Ronaldo. Em conversa com Peter Crouch, promovida pelo Daily Mail, Van der Vaart sublinhou a honra que sente por ter jogado no Real Madrid e quis recordar algumas características do balneário merengue. O problema foi que, quando se referiu a Cristiano Ronaldo, estava todo baralhado.





"Joguei com Cristiano Ronaldo. Vencemos o Sporting Gijón em casa, por 6-0, e eu marquei um hat-trick, mas ele não marcou e estava tão chateado no balneário! Normalmente, se fôssemos nós os dois [ele e Crouch], sairíamos para beber umas cervejas!", atirou, em tom de crítica.Mas, não só Van der Vaart se enganou no resultado desse encontro – o Real goleou uma vez o Sp. Gijón nessas duas épocas, mas por 7-1 – como ainda referiu um jogo realizado numa temporada em que Cristiano Ronaldo estava… no Manchester United. O encontro com o Gijón foi a 24 de setembro de 2008. A histórica transferência para o Real Madrid, na altura a mais cara de sempre, só foi realizada no verão de 2009.