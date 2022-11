Varane sobre o futuro de Ronaldo: «Seja qual for a decisão, vamos aceitá-la»

Raphaël Varane partilha o balneário com Cristiano Ronaldo no Manchester United depois de já o ter feito no Real Madrid. O central francês abordou as últimas declarações do jogador português e o futuro do camisola 7 do clube de Old Trafford."O que quero é o melhor para a equipa. Por isso, seja qual for a decisão, enquanto jogador, vamos aceitá-la e vamos dar o melhor de nós", frisou em declarações à Europe 1.O internacional gaulês convocado para o Mundial'2022 não escondeu que a cisão entre CR7 e o emblema de Manchester é algo que "afeta". "Acompanhamos o que está a acontecer e o que vão dizendo. Tentamos acalmar a situação à nossa maneira, tentamos não nos envolvermos muito nisso", frisou Varane.