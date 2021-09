Vendas da camisola de Cristiano Ronaldo em Inglaterra atingem valores estratosféricos

Cristiano Ronaldo voltou a bater mais um recorde. O regresso do avançado português ao Manchester United criou uma onda de entusiasmo entre os adeptos que levaram a que a nova camisola '7' dos red devils, com o nome de Cristiano Ronaldo, se tornasse na mais vendida (online) de sempre da Premier League, no que respeita às primeiras 12 horas após o anúncio da comercialização.





De acordo com o site 'LovetheSales.com', que analisa dados de mais de mil lojas online no Reino Unido, nas primeiras 12h após o lançamento do novo equipamento de Ronaldo, os fãs gastaram cerca de 32,5 milhões de libras, ou seja, à volta de 38 milhões de euros, no equipamento com o nome do português no dorsal.As camisolas do clube rondam as 80 e as 110 libras, ou seja, terão sido vendidas entre 295,500 e 406,250 camisolas do jogador português, tornando-o assim no jogador com a camisola mais vendida da Premier League, à frente de Jack Grealish.Contudo, o mito de que as vendas das camisolas de Cristiano poderiam financiar na totalidade a sua transferência não é verdade, visto que o Manchester United só receberá uma parte do lucro das vendas, comoexplica aqui Ainda segundo o site 'LovetheSales.com', Bruno Fernandes é o terceiro jogador da Premier League com camisolas mais vendidas para a temporada 2021/22, à frente de nomes como Lukaku, Pogba, Salah ou Van Dijk.