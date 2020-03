Vinícius decidiu Real Madrid-Barcelona e celebrou à Cristiano Ronaldo... com CR7 na bancada

Vinícius Jr abriu o marcador na vitória do Real Madrid sobre o Barcelona, por 2-0, e celebrou à... Cristiano Ronaldo, com o craque português presente na bancada do Santiago Bernabéu pela primeira vez desde que saiu do clube.





.@LaLiga | @realmadrid 1-0 @FCBarcelona | GOLO!



O menino Vinícius faz o golo e festeja à Cristiano com o Cristiano na bancada pic.twitter.com/0OdCY44KA0 — Eleven Sports Portugal (@ElevenSports_PT) March 1, 2020

As imagens de Cristiano Ronaldo a ver o Real Madrid-Barcelona em pleno Santiago Bernabéu



As imagens de Cristiano Ronaldo a ver o Real Madrid-Barcelona em pleno Santiago Bernabéu

Aos 71', o avançado brasileiro e faturou com o mítico salto celebrizado pelo internacional português, a assistir ao encontro num camarote.Um sinal de que CR7, mesmo não representando o clube desde o verão de 2018, continua a ser uma figura bem presente na cabeça de todos os merengues.