'Vintage' Cristiano Ronaldo marcou este golo soberbo e italianos revelaram a velocidade do 'míssil'

Cristiano Ronaldo esteve em evidência na vitória da Juventus sobre o Génova (1-3), ao apontar um fantástico golo num remate de fora da área. O internacional português vai em três jornadas seguidas a marcar e já leva 24 golos na Serie A - está a cinco do líder Immobile. Como tal, a imprensa italiana deixou vários elogios a CR7 e também a Dybala, que inaugurou o marcador.





O ketchup saiu e agora já não vai parar! Que bomba de Cristiano Ronaldo! Isto é CR7 vintage... pic.twitter.com/Sjs032s3ax — SPORT TV (@SPORTTVPortugal) June 30, 2020

"Dybala é o jogador chave neste momento: marca, arrasta e inventa. Estimulado pelo companheiro mais jovem, também Cristiano Ronaldo deu um grande passo em comparação com as últimas exibições, que foram tudo menos memoráveis, e também marcou um golo à sua maneira", analisa a 'Gazzetta Dello Sport'.Já o Tuttosport define o jogo como "o show de Dybala, CR7 e Douglas Costa" - o brasileiro marcou o terceiro golo da Juventus. Sobre CR7, salientam a "obra de arte" no lance do seu golo e até revelam a velocidade a que seguia o "disparo sem igual": 105 km/h.