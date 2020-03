Vinte pontos à conta de Cristiano Ronaldo

A Juventus quer prolongar o contrato de Cristiano Ronaldo até 2024 pois acredita que o jogador português é fulcral para o projeto. E de facto, os números assim o dizem. O clube italiano lidera a Serie A graças à eficácia de CR7. O capitão da Seleção Nacional totaliza 21 tiros certeiros na prova, tendo contribuído diretamente para a conquista de 20 pontos.

Em que jogos a pontaria do português se revelou fundamental? Nápoles (2 pts), Verona (2), Bolonha (2), Génova (2), Sassuolo (1), Udinese (2), Sampdoria (2), Roma (2), Parma (3) e SPAL (2). Sem o madeirense, o qual soma também três assistências, a vecchia signora ocuparia o 5º lugar, atrás da Lazio, Inter, Atalanta e Roma.





Por outro lado, Ronaldo é, desde 22 de fevereiro, o detentor do recorde de jornadas consecutivas a marcar na Serie A (11), a par de Gabriel Batistuta (1994/95) e Fabio Quagliarella (2018/19).



Dybala também é para segurar



Outro dossiê que Andrea Agnelli quer resolver é o da renovação de Dybala. O processo deveria ficar selado no início de abril, altura em que estava prevista uma reunião em Turim com Jorge Antun, representante do artilheiro. O encontro sofreu um adiamento devido ao surto da Covid-19, esperando a Juventus que o mesmo se consiga realizar em meados de junho. Uma coisa é certa, Dybala tem contrato até 2022 e é para segurar!