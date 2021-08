Wayne Rooney sobre Ronaldo: «Solskjaer sabe que agora precisa de começar a ganhar títulos»

O internacional inglês Wayne Rooney falou sobre a chegada de Cristiano Ronaldo ao Manchester United, emblema que ambos representaram e pelo qual venceram juntos uma Champions League. O ex-avançado de 35 anos afirmou que o português é um vencedor e que a sua chegada traz pressão ao clube para alcançar troféus.





A última vez que os red devils venceram o campeonato, em 2013, Wayne Rooney ainda era capitão do clube. Porém, depois de oito anos sem títulos, o ex-jogador acredita que a contratação do capitão da seleção portuguesa poderá mudar isso: "O Cristiano ainda é um dos melhores jogadores do mundo e ganhou títulos em todo lado por onde passou, por isso ele vai ser importantíssimo para a equipa".Rooney acredita que as possibilidades do Manchester United vencer o campeonato são agora maiores, mas avisa o técnico Ole Gunnar Solskjaer, com quem também partilhou balneário, que a pressão sobre a equipa vai aumentar: "O Ronaldo ainda continua a querer ser o melhor e tenho a certeza que ele terá um grande impacto na equipa, esta época. Porém, o Ole [Gunnar Solskjaer] sabe certamente que, com os jogadores que contratou, está agora numa posição em que precisa de começar a ganhar os grandes títulos. Para o desenvolvimento da equipa, para dar o próximo passo é preciso começar a ganhar troféus".O agora treinador do Derby County fez ainda questão de falar sobre os rumores que ligaram CR7 ao Manchester City , antes de ele assinar com os red devils: "Eu simplesmente sentia que não batia certo. Nunca me pareceu que fosse acontecer. O seu agente [Jorge Mendes] fez o trabalho dele. Porque eu sabia que no minute que houvesse uma mínima esperança de ele poder ir para o City, o United nunca deixaria que isso acontecesse".