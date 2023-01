Xavi deixa aviso a Cristiano Ronaldo sobre a Liga da Arábia Saudita

Xavi avisou Cristiano Ronaldo que o futebol saudita não é tão fácil como muitos pensam. O treinador do Barcelona jogou e treinou durante seis temporadas no Qatar e sabe do que fala."O Ronaldo assinou por um dos melhores clubes da Arábia Saudita, esta liga é muito complicada. Joguei contra várias destas equipas quando treinei o Al Sadd. Vai ser um desafio", avisou o atual treinador dos catalães.Cristiano Ronaldo, de 38 anos, vinculou-se com o Al Nassr por dois anos e muitos criticaram a sua escolha. Mas Xavi não subscreve as críticas, que considera mesmo serem algo hipócritas: "Somos profissionais neste desporto. Isto é um negócio, há um contexto que nos faz vir para cá", explicou, acrescentando sobre o facto de as meias-finais e final Supertaça espanhola serem disputadas na Arábia Saudita: "Benificia-nos a todos, os clubes com problemas financeiros ganham dinheiro. Houve também muitas críticas ao Qatar e no final viu-se que não foi assim tão mau."Xavi reconhece que a Arábia Saudita tem "aspetos a melhorar". "Mas a Espanha também tem, temos 200 coisas a melhorar. Toda a gente merece que o futebol seja global."