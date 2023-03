Zilliacus apoia saída de Cristiano Ronaldo do Man. United: «O clube está muito melhor sem ele»

Thomas Zilliacus, multimilionário finlandês que é candidato à compra do Man. United, desfez-se em elogios ao técnico Erik Ten Hag e utilizou a saída de Cristiano Ronaldo como um dos exemplos positivos da gestão do holandês. "É um treinador brilhante. As coisas não começaram bem, mas teve a coragem de dizer 'sou eu que mando' a estrelas como Cristiano Ronaldo, que acabou por deixar o clube. O que me parece excelente, porque o United está muito melhor sem ele", atirou ao canal holandês 'Nos'.