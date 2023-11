As nossas Campeãs

Tendo sido um sucesso a primeira edição da Gala das Campeãs, com a chancela do jornal Record, e à qual, desde o primeiro momento, a Câmara Municipal de Cascais se quis associar e apoiar, merece um reforçado reconhecimento do mérito da iniciativa.Esta para além de ser uma excelente iniciativa que visa promover o futebol feminino é também a consagração de um conjunto de atletas que sonharam ir mais longe e que esse sonho as levou à fase final de um campeonato do mundo.Este também foi um momento para perceber a grande aposta da FPF, dos clubes e das autarquias, na promoção e desenvolvimento do futebol de formação. Essa é base de qualquer equipa, de qualquer seleção que ambicione ir mais além.Estas campeãs, que foram homenageadas vieram-nos mostrar que o futebol não é só para homens e que as mulheres podem e devem ter lugar, neste caso concreto no futebol, mas também em qualquer desporto em que se queiram afirmar.Esta afirmação deve contar com o apoio de todos, as autarquias têm aqui um papel importante a desempenhar, nos incentivos e apoios aos clubes e atletas que fazem esta realidade acontecer, e que devem ser homenageados todos os dias com o nosso trabalho em prol do desenvolvimento da atividade desportiva.E em Cascais esta tem sido uma realidade, existe muito trabalho a fazer, e o que já tem sido feito, começa a dar algumas pistas para aquilo que queremos que seja a afirmação desportiva do Concelho. Nos escalões de formação, os atletas federados atingiram em Cascais a equidade entre feminino e masculino, naquela que é uma paridade absolutaPor isso esta Gala tem um significado muito especial, pelo facto de ter sido realizada em Cascais, para que o sucesso destas mulheres seja uma inspiração para as camadas mais jovens e um desbloqueio para quem ainda tenha dúvidas que o desporto, neste caso o futebol e o futsal, não seja algo universal que abraça diferentes raças, etnias, idades, géneros e fala uma só língua, o desporto, com regras que todos entendem.Em Cascais o desporto é para todos e vamos continuar a lutar para que esta afirmação continue a ser materializada no dia a dia das e dos atletas, dos clubes e dos cascalenses.