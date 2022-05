A importância de pessoas extraordinárias na vida e no Benfica

Se existe um elemento que destaco nesta suprema aventura que é viver, será o privilégio de ter vindo a conhecer pessoas extraordinárias. Não na aceção arrogante e desviante de Raskólnikov no "Crime e Castigo", mas na simplicidade de serem genuinamente e naturalmente extraordinárias.Uma dessas pessoas, de seu nome Rodrigo Carreira, encontra-se no hospital há várias semanas gravemente ferido após ajudar um desconhecido. Foi, aliás, precisamente com ele, que oferecemos um exemplar do "Crime e Castigo" a um dos criminosos mais desviantes e com "postura raskólnikov" que tenho conhecimento. Um indivíduo inteligente, mas que se julgava superior e que, por isso, na sua soberba (como Raskólnikov), entendia que tudo podia fazer de forma impune e jamais seria detido. Enganou-se.Foi nessa altura que percebi, de forma cabal, que alguém extraordinário é muito mais que uma soma de capacidades ou atributos intelectuais relevantes. É ter aquele brilho "especial que sabemos encontrar quando nos deparamos com ele. Obrigado, Rodrigo, por (mais) essa lição.Sendo o Benfica uma parte essencial da minha vida, também me tem permitido conhecer algumas pessoas extraordinárias e surpreendentes, que nos fazem acreditar que estava destinado a cruzarmos caminhos. Desde o antigo terceiro anel, aos pavilhões das modalidades do antigo estádio, passando por idas ao estrangeiro ou assembleias gerais, o Benfica tem-me dado a conhecer, de facto, pessoas extraordinárias.Uma dessas pessoas chama-se João Castanheira. O João, para além de fervoroso benfiquista, é uma pessoa simplesmente extraordinária. Sem maneirismos, autêntico e assertivo, não precisei de muito tempo para me aperceber de que cepa é feito. Um privilégio, mais um, que o Benfica me proporcionou.Recentemente, o João teve a gentileza de me oferecer um livro chamado "The first 90 days" (os primeiros 90 dias), sendo que após ler o livro, a primeira coisa que me veio à cabeça foi: o Rui Costa tem de ler este livro!Bem sabendo que os 90 dias iniciais já passaram, creio que foram 227 desde que Rui Costa é Presidente eleito, a verdade é que os princípios fundamentais para uma mudança bem sucedida mantêm-se e, do que sei, a maioria encontra-se por atingir. Tudo isso com o risco e fragilidade inerentes à passagem do tempo sem que muitas dessas mudanças se tenham efetivado.Dos 10 princípios fundamentais que o autor (Michael D. Watkins) destaca aquando do início de um cargo de liderança, destaco 3 que acredito essenciais em relação ao Benfica: assegurar vitória iniciais, constituir uma equipa própria e exigir mudanças e acelerar esse processo de transição a todos os subordinados.Quanto às "early wins", importam sobretudo para criar credibilidade e "impulso". E se o Presidente Rui Costa teve algumas vitórias iniciais (e não falo de resultados desportivos), creio que não assegurou a mais decisiva e duradoura: a unidade interna e externa, que seria obtida com algumas medidas que, mais ou menos simbólicas e profundas, teriam por base a ideia de cortar com o passado recente.Isso leva-nos ao ponto seguinte, precisamente a questão da criação da sua equipa de trabalho. O Presidente não criou verdadeiramente a "sua" equipa, herdando a maioria de Vieira, acrescentando os indicados pelo movimento "Benfica Bem Maior", sobrando apenas Luís Mendes, esse sim, da sua equipa deste ponto de vista (o que se aplaude).Quanto às mudanças e à aceleração do processo de transição a todos os que trabalham no Benfica (Clube e SAD), sei que o Presidente tem procurado fazê-lo. Contudo, parece estar pouco acompanhado nessa real vontade de mudança profunda, pelo que, dessa forma, dificilmente será possível atingir tal objectivo em tempo razoável numa máquina tão pesada (demasiado) como é o Benfica.Será o Presidente Rui Costa um homem extraordinário? O tempo o dirá, sendo que, por ora, estou certo ser (pelo menos) um extraordinário benfiquista que quer o melhor para o Clube. Aliás, tenho uma ótima impressão da sua genuinidade e honestidade.Por tudo isso, aproveito estas linhas para deixar lhe deixar uma ideia: leve para o Benfica pessoas extraordinárias! Daquelas com brilho próprio e onde o interesse do Benfica se sobrepõe à agenda pessoal e onde as politiquices ficam à porta. Não precisamos de autointituladas pessoas extraordinários qual Raskólnikov, onde essa (suposta) superioridade lhes permite tudo, mas sim de pessoas naturalmente extraordinárias.O Benfica precisa desse brilho e aura, e não ficar refém de uma máquina trituradora. Só assim poderá obter uma estabilidade que permita planear a médio/longo prazo e não preocupados com eleições ou tomadas da bastilha em jogos palacianos que não são dignos da história do Benfica.Ainda ontem o Presidente lançou a biografia de Eusébio onde contou a história de, quando em miúdo, num treino de captação, o Rei o viu e percebeu num ápice o brilho daquele menino. O Pantera Negra reconheceu que o miúdo era extraordinário e tinha razão. Decidiu e fez a sua escolha. Como se comprovou, mais que acertada. Simples.Cerca de 40 anos volvidos, a responsabilidade das escolhas é do agora Presidente Rui Costa. Está na altura das decisões difíceis de reconhecer quem é, ou não, extraordinário nos diversos cargos, postos ou posições e fazer as escolhas que o Benfica precisa.Tudo no superior interesse do Benfica, pois se assim não for, temo que corra o risco de ser tomado por "raskólnikovs". E, acima de qualquer pessoa, o Benfica terá de ser sempre um Clube extraordinário.