Chalana, o meu herói homem-aranha

Salvo algumas vezes em que acompanhei em criança o meu pai e amigos ao antigo Estádio da Luz, o início da minha romaria habitual à Catedral fez-se por mim, adolescente, juntamente com outros que tinham semelhante chamamento.Entretanto, ainda miúdo e sendo atleta do Belenenses, fui sozinho ver alguns jogos. Recordo que apanhava dois autocarros (obrigada mãe pelos módulos) para chegar ao Restelo e da sensação de "crescido" ao mostrar o meu cartão de atleta ao porteiro e ter assim entrada livre no Estádio. Era apenas uma criança, mas sentia-me tão atleta como aqueles jogadores de futebol crescidos.Visto à distância de mais de três décadas, tal situação hoje em dia poderia quase ser motivo de queixa à comissão de protecção de crianças e jovens…Assim, ao contrário da maioria dos benfiquistas, a primeira vez que vi Chalana jogar ao vivo foi no Estádio do Restelo, em 1988.Recordo que me movia uma enorme curiosidade alimentada desde sempre pelo melhor amigo do meu pai, o Fernando Gouveia, que falava do Chalana com um brilho e encanto que não se explicam. Um benfiquista daqueles que só tendo conhecido e que acompanha cedo demais o Benfica do 4.º anel.Para mim, quando o Fernando falava do Chalana, tinha a certeza de que o Pequeno Genial era diferente dos demais. Como se fosse um príncipe de uma história de encantar, tal e qual as suas palavras ou mesmo um herói sem capa e espada, antes envergando um manto sagrado.Naquela tarde, quando avistei o Chalana de perto, bem no meio da bancada dos sócios do Belenenses, confesso que o achei pequeno e sem grande "pinta de jogador de bola". Seria exagero do Fernando? Existiria ali uma eventual hipérbole de irmandade de "Fernandos de bigodes exuberantes"?Comecei a perceber que algo era diferente quando no meio da bancada azul-celeste, ouvi como Chalana era respeitado e acarinhado pelo público adversário. Tirando os palavrões que faziam estremecer qualquer petiz, o "sacana" do Chalana era especial até para os adversários, e isto já sem o fulgor prévio à partida para França alguns anos antes.Quis o destino que o Benfica vencesse com um golo precisamente do Chalana, culminando uma primeira parte de grande nível. E quis felizmente também o destino que os sócios do Belenenses não tivessem levado demasiado a mal o meu festejo exuberante com o golo do Chalas, de penalti. Afinal, era só um puto atrevido, sozinho aos saltos no sítio errado.Dali em diante, sabemos que o herói estava já numa fase descendente da carreira, diminuído fisicamente, e acabou até por ir jogar precisamente para o Belenenses, onde tive o privilégio de o ver mais algumas vezes. Nada que lhe retirasse a aura de herói.Chalana tornou-se parte do meu imaginário, sendo para mim o homem-aranha do futebol. Isto porque sempre vi desde miúdo o homem-aranha como um "super-herói" mas sem poderes divinos e sendo acima de tudo uma pessoa "normal", com erros e dificuldades dos demais humanos, e em que apesar dos problemas, o foco estava em ajudar os outros.Chalana era e será sempre simplesmente "um dos nossos". Uma pessoa "normal", do Barreiro, mas com um talento puro para fintar e jogar futebol, de onde retirava um prazer ímpar, qual miúdo na rua, transmitindo uma paixão genuína, daquelas que fizeram crescer e alimentar incontáveis paixões pelo Benfica e pelo futebol, elevando aquele "ser normal" à categoria dos eleitos.A notícia da morte do meu herói de manto sagrado, embora não inesperada, doeu fortemente. Tive até dificuldade em explicar a algumas pessoas a tristeza associada a esta perda. Disse-lhes simplesmente que foi como perder alguém da família, daquela próxima. É simplesmente da nossa família, daqueles apaixonados pelo futebol e pelo Benfica. Quem sente, simplesmente percebe.Nestes últimos tempos, fui-me mentalizando para a sua partida, por saber o difícil estado de saúde em que se encontrava, com uma doença que teimou em placá-lo de atingir uma velhice merecida. Logo a ele, que julgávamos quase não ser possível pará-lo...A bem da verdade, importa realçar que o Benfica, através do anterior presidente, diligenciou para que dentro do possível, nada faltasse ao Pequeno Genial. Um gesto mais que justo e que enobrece os ideais do Sport Lisboa e Benfica.E, acrescente-se, alguns dos seus antigos companheiros de equipa, foram presença próxima de Chalana e família nestes momentos difíceis. Porque aquela mística que um deles gosta de falar não se esgota nas palavras, nem quatro linhas ou tão pouco com o final da carreira…Estou certo de que o Benfica tudo fará para eternizar a glória deste herói, aproveitando para deixar algumas ideias para poderem ser consideradas como formas de homenagear Chalana:· No próximo jogo da equipa de futebol (em Leiria), todos os jogadores entrarem com "Chalana" na camisola, para além das faixas negras (o número 10 para todos não é possível);· No próximo jogo da equipa de futebol (em Leiria), entrar toda a equipa com "bigodes à Chalana" antes de o jogo começar;· No próximo jogo da equipa de futebol em casa, distribuir bigodes nas portas de entrada para todo o público (homens, mulheres e crianças) usar em homenagem a Chalana (que momento único será mais de 50.000 pessoas de bigode a encher o Estádio);· Dar o nome de Chalana ao Estádio do Seixal;· Retirar para sempre a camisola 10 da equipa principal;· Em cada minuto 10 dos jogos em casa, passar uma jogada de Chalana;Faltam sempre palavras para explicar o efeito que os heróis têm para nós. Para mim, Chalana será super-herói dos relvados, o meu homem-aranha das quatro linhas, equipado com um manto sagrado e um eterno 10 nas costas.Que descanse em paz do alto do 4.º anel, certo de que será o herói eterno da paixão benfiquista e "das pessoas normais".